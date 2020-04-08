Düzce Valiliğinden Yığılca'daki sınırlamaya ilişkin açıklama - Son Dakika

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Düzce Valiliğinden Yığılca'daki sınırlamaya ilişkin açıklama
6 saat önce
Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde karantina uygulanmadığını bildirdi.
Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde karantina uygulanmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında Yığılca ilçesinde karantina uygulandığına dair haberler yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararına istinaden, Yığılca ilçesine giriş-çıkışların kontrollü olarak sağlandığı belirtilerek, "Herhangi bir karantina uygulaması söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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