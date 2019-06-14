Son Dakika Haberleri: Düzce Valiliğinden YKS uyarısı
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Düzce Valiliğinden YKS uyarısı

4 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düze Valiliği hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavı (YKS) için vatandaşları sessiz olmaları için uyardı.

Düzce Valiliğinden YKS uyarısı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düze Valiliği hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavı (YKS) için vatandaşları sessiz olmaları için uyardı.

Valilikten sınav le ilgili yapılan açıklamada "Ülke genelinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2019 Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde ilimizde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testinden (YDT) oluşmaktadır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları YGS sınavında başarılı olacaklarına inanıyoruz. Sınava girecek öğrencilerimizin uzun çalışmaları sonunda yaşamlarını şekillendirmek için üniversiteyi kazanması, eğitimlerine mutlu olacakları bir yükseköğretim kurumunda devam etmesi dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle YKS sınavına girecek tüm adaylara başarılar diler, öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda sınavlarını tamamlamaları için siz değerli vatandaşlarımız daha duyarlı olmasını temenni ederiz" denildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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