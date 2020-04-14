Düzce Valiliğine gelen vatandaşların ateşi termal kamerayla ölçülüyor - Son Dakika

Düzce Valiliğine gelen vatandaşların ateşi termal kamerayla ölçülüyor

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlem yaptırmak için valilik binasına gelen vatandaşların ateşini termal kamera aracılığıyla ölçüyor.

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlem yaptırmak için valilik binasına gelen vatandaşların ateşini termal kamera aracılığıyla ölçüyor. Kentte koronavirüsle mücadele, Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında ilgili ekiplerin uyguladığı bir dizi tedbirlerle sürüyor. Koronavirüsün yayılımını engellemek ve vatandaşların sağlını korumak amacıyla Düzce Valiliğine gelen vatandaşlar denetimden geçiriliyor. Valilik girişine yerleştirilen termal kamera ile vatandaşların ateşi anlık olarak ölçülüyor. Valilik binasına giriş çıkışlar kamera ile kayıt altına alınıyor. Vatandaşların maskesiz olarak geçişlerine izin verilmezken, ekipler vatandaşlar arasındaki sosyal mesafenin korunması yönünde de sık sık uyarıda bulunuluyor. İl müdürlüklerini bünyesinde bulunduran valilik binasına gelen vatandaşlar arasında ateşi yüksek tespit edilenler, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Günlük yaklaşık 1500 kişinin giriş çıkış yaptığı valilik binasında alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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