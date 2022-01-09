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Düzce Valisi Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Düzce Valisi Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

09.01.2022 17:20
Düzce Valisi Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atay, mesajında, günün her saatinde zor şartlar altında çalışan gazetecilerin, halkın istek ve beklentilerini yansıtan mühim vazifeyi gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişisel haklarına saygı gibi birçok değeri içinde bulunduran mühim mesleği icra ettiğini vurgulayan Atay, toplumu bir yandan gelişen vakalar karşısında aydınlatırken, bir yandan da halkın istek ve beklentilerini yansıtarak mühim vazifeyi yerine getirdiğini kaydetti.

Atay, sosyal medya gibi anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı bugünlerde, gazetecilerin üstüne düşen mesuliyetin her zamankinden daha fazla önem arz ettiğine işaret ederek, şunları ifade etti:

"İnanıyorum ki, gazetecilerimiz haiz oldukları bu mesuliyetle ilimizin ve ülkemizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktarmak ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sıhhatli biçimde çalışmasına destek olan; ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için müspet rol üstlenmeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Düzce'mizin sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlardaki gelişimine, etkin şekilde tanıtımına değerli katkıları olan, görevlerini her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin büyük emek ve özveriyle yerine getiren emektar basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

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Gazeteciler Günü, Düzce, İcra, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Valisi Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce Valisi Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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