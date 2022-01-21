Düzce Valisi Atay, çocuklarla kar topu oynadı - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışını fırsat bilen çocuklarla kar topu oynayarak heyecanlarına ortak oldu.

Vali Atay, kentte 4 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ziyaret etti.

Çocukların kar sevincine ortak olan Atay, onlarla kar topu oynadı, kardan adam yapmalarına yardım etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün de eşlik ettiği Vali Atay, çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Karnelerini alan çocuklar, karda kayarak eğlendi

Öte yandan karnelerini alan çocuklar, eğimli arazilerde poşet, leğen, tepsi ve tahta kaydırak gibi malzemelerle kayarak yarı yıl tatilinin tadını çıkarmaya başladı.

Kent genelinde 4 gün bolunca etkili olan karın ardından Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Güzelbahçe Parkı beyaza büründü.

Okullarından karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren çocuklar, kızakların yanı sıra poşet, tepsi ve leğen gibi malzemelerle parktaki eğilimli araziye geldi. Kendilerini sırasıyla yokuş aşağı bırakan çocuklar, karda eğlenceli vakit geçirdi.

Yetişkinlerin de eşlik ettiği çocuklar, kendi aralarında düzenledikleri yarışmalarla kıyasıya rekabet ederek heyecanlı anlar yaşadı.