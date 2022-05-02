Düzce Valisi Atay'dan bayram ziyaretleri - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, bayram ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bayram namazının ardından camide vatandaşlarla bayramlaşan Vali Atay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan ile Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın ailelerini ziyaret etti.

Şehit yakınlarının bayramını kutlayan Atay, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk ile sevgi evlerinde yaşayan çocuklara bayram hediyesi verdi.

Vali Atay, Muharrem Sancaklı Huzurevi'ni de ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı.