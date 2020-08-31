Düzce Valisi Atay'dan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rehavete kapılmadan uyulması çağrısında bulundu.

Atay, yaptığı yazılı açıklamada, tüm amaçlarının vatandaşların sağlığını korumak olduğunu belirtti.

Kovid-19 tedbirlerine rehavete kapılmadan uyulması gerektiğini ifade eden Atay, "Salgının yayılmasına izin vermeyelim. Salgınla mücadeleyi mutlaka başaracağız. Bütün derdimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Uyacağımız çok basit tedbirlerle bulaşın yayılmasını önleyebilir, daha sağlıklı günlere en kısa sürede ulaşabiliriz. Halkımızdan ricamız, koronavirüs riskine karşı temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim." ifadelerini kullandı.