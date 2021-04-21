Düzce Valisi Atay'dan "vaka artışını tersine çevirme" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok artan iller arasında yer alan Düzce'de bu durumu tersine çevirmek için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vali Atay, Valilik toplantı salonunda ilçe kaymakamları ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin telekonferans yöntemiyle katıldığı İl Pandemi Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin vaka sayısı artan illerin başında geldiğini hatırlatarak, bunun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Yapılması gerekenleri, alınması gereken tedbirleri tekrar gözden geçirerek kararlar vereceklerini aktaran Atay, "Burada aslında çok yerinde kararlar alınmış, bu kararları uygulamaya çalışıyoruz. Buna rağmen bu artışların neden olduğunu tartışacağız." dedi.

Atay, koronavirüsle topyekün mücadelenin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu bir mücadele ve bu mücadeleye herkesin destek olması gerekiyor. Bu artışları tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de alınan tedbirlerin uygulanmasında bir eksiklik var mı aksaklık var mı bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. Aldığımız kararların uygulanmasında biraz daha titiz olacağız. Tüm kamu kuruluşlarındaki arkadaşlarımız ve bizler, bu konunun ne kadar titiz olduğunun farkındayız. İlimiz olarak buna benzer durumlar maalesef yaşadık ama orada da çevirmiştik. Sağlıkta çalışan arkadaşlarımızın da bir gücü var. Hastanelerimizin bu konuda daha da fazla sıkıntıya girmemesi için elimizden gelen gayreti en üst derecede olanını göstermek durumundayız."

Virüsün ev içinde yayılma oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Atay, " Virüse yakalanan vatandaşlar, ev içinde diğer aile üyelerine bulaştırıyor. Evde durumları olmayan ve izolasyonunu sağlayamayan vatandaşlarımız varsa bize ulaşsın, biz onları misafir edeceğiz. Evde kalabalık yaşayan vatandaşlarımız varsa diğer aile üyelerine bulaştırmadan bize haber versin. Daha önce kamudaki arkadaşlarımız bu konularda çalıştılar. Bizler yine hazırız, misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Atay, vatandaşların tamamının kurallara uyması ve konunun öneminin farkında olmasıyla hastalığın üstesinden gelineceğini vurgulayarak, herkese büyük sorumluluk düştüğünü, tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.