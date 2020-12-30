Düzce Valisi Atay'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Düzce Valisi Atay'dan yeni yıl mesajı

30.12.2020 15:41
Düzce Valisi Atay'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Atay, mesajında, sevinç ve hüzünleriyle, acı ve tatlı anlarıyla bir yılı daha geride bırakırken yeni yıla Düzcelilerle birlikte girmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Atay, yeni bir yılın geçen zamanın bir değerlendirmesini yaparak olumsuzluklardan ders çıkarmanın yanı sıra geleceğe ilişkin plan ve hedeflerin yeniden gözden geçirilmesine fırsat sağlayan yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

2021 yılında da sahip olunan potansiyeli, kaynakları ve zamanı Düzce'nin daha müreffeh daha huzurlu ve geleceğe güvenle bakan bir il olması için değerlendireceklerini vurgulayan Atay, "Toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda denetimi olmak üzere her türlü tedbir alınmıştır. Yeni umutlarla karşıladığımız yeni yıl, gönül bağlarımızın daha da sağlamlaştığı, kardeşliğimizin pekiştiği huzurlu yarınlara kucak açtığımız, tüm hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada, aile, komşu, arkadaş ziyaretlerinin Kovid-19 salgınının yayılımını artırdığına dikkati çeken Atay, yılbaşında bu gibi ziyaretlerin yapılmamasını isteyerek, "2021 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve refah getirmesi temennisiyle, saygıdeğer Düzcelilerin ve çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, sağlık, başarı, huzur ve esenlikler dilerim." dedi.

Yeni Yıl, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Valisi Atay'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi "Genelge beni bağlamaz" demişti! Cezalara itiraz etmek için adliyeye giden dönerci maske takmayınca 24'üncü cezayı yedi Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı         
15:31
Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi         
15:03
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar         
14:14
Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi         
14:09
Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu         
14:00
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor         
11:11
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 15:46:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Valisi Atay'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei