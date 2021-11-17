Düzce Valisi Atay: "Depremde şu an can kaybı ve yıkılan yer bulunmuyor" - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremde ilk bilgilere göre, can kaybı olmadığını ve yıkılan yer bulunmadığını bildirdi.

Vali Atay, AA muhabirine, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini söyledi.

İlk bilgilere göre depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını ve ekiplerin sahada olduğunu aktaran Atay, araştırmaların devam ettiğini kaydetti.