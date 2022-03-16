Düzce Valisi Atay, özel gereksinimli gencin askerlik hayalini gerçekleştirecek - Son Dakika
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Düzce Valisi Atay, özel gereksinimli gencin askerlik hayalini gerçekleştirecek

16.03.2022 14:38
Düzce Valisi Atay, özel gereksinimli gencin askerlik hayalini gerçekleştirecek

Düzce'de askerlik yapmak isteyen özel gereksinimli Mert Duman'ın hayali, Vali Cevdet Atay'ın girişimleriyle temsili askerlik töreninde gerçeğe dönüşecek.

Düzce'de askerlik yapmak isteyen özel gereksinimli Mert Duman'ın hayali, Vali Cevdet Atay'ın girişimleriyle temsili askerlik töreninde gerçeğe dönüşecek.

Aileyi evinde ziyaret eden Vali Atay, sohbet sırasında özel gereksinimli gencin en büyük hayalinin askerlik yapmak olduğunu öğrendi.

Mert Duman'ın talebi üzerine İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş'ı telefonla arayan Atay, gencin temsili askerlik töreninde yer alması için talimat verdi.

Askerlik yapacak olmanın heyecanını yaşayan genç, Vali Atay'a teşekkür etti.

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Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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