Düzce Valisi Atay, taşkın yaşanan Yığılca'da incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Valisi Atay, taşkın yaşanan Yığılca'da incelemede bulundu Açıklaması

28.06.2022 03:00
Düzce Valisi Atay, taşkın yaşanan Yığılca'da incelemede bulundu Açıklaması

Düzce Valisi Cevdet Atay, sağanağın ardından taşkın meydana gelen Yığılca ilçesinde incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sağanağın ardından taşkın meydana gelen Yığılca ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçede gün boyu etkisini gösteren sağanağın ardından yıkılan Aksu Köprüsü ile Mareşal Fevzi Çakmak mevkisinde bulunan köprü ve şehir merkezinde incelemede bulunan Vali Atay, yetkililerden bilgi aldı.

Atay, AA muhabirine, Yığılca'da ve farklı bölgelerde vatandaşların güvenli bölgelere alınarak tahliye edildiğini söyledi.

Gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşların dikkat etmeleri gerektiğini belirten Atay, şunları kaydetti:

"Dünden itibaren meteorolojinin vermiş olduğu bilgiler neticesinde Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı'da biraz daha diğer ilçelere göre fazla yağış söz konusu. Tahliye ettiğimiz bölgeler oldu. Yığılca'da da aynı durumla karşı karşıyayız. Vatandaşlarımız hiçbir tehlike ile karşı karşıya kalmasınlar diye arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Belediyemiz ve tüm birimlerimiz, vatandaşlarımızı güvenli yerlere alarak tahliye ettiler. Allah beterinden korusun. Vatandaşlarımız yetkililerin uyarılarını dikkate alsınlar."

İncelemelerin ardından Atay, Kaymakamlık binasına geçerek yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Düzce Valisi Cevdet Atay, '188 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik' Düzce Valisi Cevdet Atay, '188 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik' Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor
Kaynak: AA

Mareşal Fevzi Çakmak, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Valisi Atay, taşkın yaşanan Yığılca'da incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 03:06:16. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Valisi Atay, taşkın yaşanan Yığılca'da incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement