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Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı

19.01.2022 18:37

Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı "Karla mücadele çalışmamız yoğun bir şekilde sürüyor" "Çok ciddi bir şey yoksa yola çıkmayın" Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı sonrasında kapanan yollarda incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı

"Karla mücadele çalışmamız yoğun bir şekilde sürüyor"

"Çok ciddi bir şey yoksa yola çıkmayın"

DÜZCE - Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı sonrasında kapanan yollarda incelemelerde bulundu. Atay, "Karla mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok ciddi bir şey yoksa vatandaşlarımızın yola çıkmamasını bekliyoruz" dedi.

Düzce'de sabah saatlerinden beri aralıksız şekilde devam eden kar sebebi ile TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda tır, kamyon ve uzun araç geçişlerine izin verilmiyor. Saatlerdir yapılan çalışmalar sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet kapalı kalan yol bölgelerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada şoförlerle görüşerek yolun kısa sürede açılacağını belirten Vali Atay, "Dün geceden beri yağan kar yağışı neticesinde ilimizde Ankara ve İstanbul güzergahımız hem tem hem eski yol iki tarafta da yer yer aksamalar söz konusu. Bolu tarafında hem de bizim tüneller tarafında özellikle büyük araçların yolda kayması sonucu yolların kapanmasına sebep oluyor. Bundan dolayı ben buradan tüm kamyonculara sesleniyorum. Mümkün olduğunca yolun açılmasını bekleyin. İlgili arkadaşların talimatları doğrultusunda onların yönlendirmesi ile lütfen yola çıkalım ve bizim trafikçi arkadaşlarımızın kurallarına mutlaka uyalım. Karla mücadele çalışmamız geceden beri yoğun bir şekilde devam ediyor. Kara yolları bölge müdürlerimiz hem İstanbul hem Ankara burada emniyet ve jandarma onlara bağlı tüm birimdeki arkadaşlarımız ciddi anlamda çalışıyorlar sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye. Elimizden gayreti hep beraber gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum"

Vali Atay, yola çıkacak olan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Ben burada yola çıkacak vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Eğer çok ciddi bir gereklilik yoksa lütfen ilgili arkadaşlarım yönlendirmesi ile trafiğe çıksınlar. Bizim 112 ekiplerimize gelen ihbarlar neticesinde ve Kızılay'ımız bölgede 10 ekip ile çalışıyor. 5'i Bolu tarafında 5'i de bizim bölgemizde sıcak kumanya olarak dağıtımlarını sürdürüyorlar" dedi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı
Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı
Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı
Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı

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Tragger, Ankara, Düzce, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı - Son Dakika
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