Düzce Valisi Cevdet Atay göreve başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevinde iken Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliği'ne atanan Cevdet Atay görevine başladı. Vali Atay ilk mesajında "İnşallah Allah burada bize huzurlu, hayırlı ve güzel görevler yapmayı nasip etsin" dedi.



Son çıkan Valiler kararnamesi ile Düzce Valiliği görevine atanan Cevdet Atay, Düzce'de ki görevine başladı. Valilik bahçesine gelen Vali Atay'ı ilk olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü karşılama mangası karşıladı. Daha sonra kurum müdürlerinin sosyal mesafe kurallarına uyarak beklediği sırada Vali Atay tek tek kurum ve kuruluş müdürleri ile tanıştı. Vali Atay daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atay, görevlerin gelip geçici olduğunu hizmeti Düzce'de ki kuruluşlarla hep beraber yapacaklarını söyledi. Atay şöyle devam etti: " Bu yüce göreve Allah'ın izniyle başlıyoruz. Öncelikle bu göreve layık gördükleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum. Geçici görevler bunlar. Bu makamlar geçici makamlar. En son burada benden önce bulunan valimiz ayrıldı. Sayın valimize ilimize yaptığı hizmetler için ve ondan önce görev yapan valililerimize yaptıkları hizmetler için şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevler tek başına yapılan görevler değil. Sizlerle beraber, milletvekillerimiz, siyasi temsilcilerimiz, mülki amirlerimiz, üniversitemiz ve bununla birlikte daha önce devlet tecrübesi olan belediye başkanımız, sivil tolum kuruluşlarımız, sanayici ve iş adamlarımız, sanayi odalarımız, basın kuruluşlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber bu ili bulunduğu yerden daha iyi bir noktaya getirmek bizim bu saatten sonra görevimiz. İnşallah Allah burada bize huzurlu, hayırlı ve güzel görevler yapmayı nasip etsin. İnsanlar gelip geçici arkadaşlar, burada kalan eser olacaktır. Daha yeni tanıyoruz tabii ama Düzce özellikle Ankara ve İstanbul şehirlerinin ortasında Türkiye'nin en büyük şehirlerinin ortasında potansiyeli yüksek bir şehir. Turizm, sanayi, tarım potansiyeli var. ayrıca kaliteli bir insan potansiyeli var Düzce'nin. İnşallah Düzce'de Allah güzel işleri yapmayı nasip eyler. Memleket pandemi süreci yaşıyor. Bizim yapmamız gereken bu sürecin kurallarını iyi okumak, vatandaşlara iyi anlatmak, vatandaşında bu konuda duyarlılığını net bir şekilde sağlamak olacak. Çünkü bu bana bulaşmaz denilecek bir şey değil. Herkes dikkat edecek. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına net bir şekilde hepimiz uyacağız. Bu bizim hem kişisel sorumluluğumuz hem de başkasına bulaştırmama adına yapacağımız bir şey. Çocuklar ve gençler bize emanet burada. Onları kötülükten kötü alışkanlıktan, özellikle uyuşturucudan hep beraber uzak tutacağız. Bu bizim hepimizin vicdani ve insani sorumluluğu. Gazilerimizde yine aynı şekilde bizlere emanet. Onlarında emrindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu saatten itibaren görevi devralıyorum. Bütün Düzcelilere en kalbi duygularımla selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum ve ayrıca Allah şehitlerimizden razı olsun. Yakınları da bizim başımızın tacı" dedi.



Basın mensuplarının Düzce ile ilgili bir araştırma yapıp yapmadığını sorması üzerine Vali Atay, araştırma yaptığını fakat bizzat görerek daha iyi çalışabileceğini söyledi. Atay: " Ankara'dan denize en yakın şehir Düzce. Topuk Yaylamız meşhur. Tüm ilçelerimiz birbirinden güzel. Yapacağım incelemeden ziyade burada yapacağım kendi gözlemlerim daha önemli. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Düzce Valisi Cevdet Atay basın açıklamasının ardından makama geçerek Düzce hakkında hazırlanan dosyaları inceledi. - DÜZCE