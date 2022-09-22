Daha sonra Yaylatepe köyüne ziyarette bulunan Atay, köylülerin taleplerinin yerine getirileceğini ifade etti.

Atay, köy yolunda çalışmaların başlaması için İl Özel İdaresi tarafından kurulan ekibin 1 aylık çalışma gerçekleştirmesi için talimat verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Düzce Valisi Atay, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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