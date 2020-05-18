Düzce Valisi Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'da Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'da başlattığı özgürlük hareketinin, tüm yurda yayılmış, halkın azim ve kararlılığıyla hep birlikte verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaştığını belirtti.

Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde,büyük bedeller ödenerek fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet edildiğini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu önemli günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmesi, büyük bir önem ifade etmektedir. Siz gençlerin de bu öneme layık olmak için ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, öz güvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur."

Dağlı, gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olduklarında özveriyle çalışmaya ve ülkeyi daha parlak yarınlara taşımaya hazır olacaklarını vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.