Düzce Valisi Dağlı: "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi.
3 saat önce
Düzce Valisi Dağlı: "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:50 Kaynak: AA
Valisi Dağlı: "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca
ve Cumayeri
'nde de 69 kişi kurtarıldı"
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