Son Dakika Haberleri: Düzce Valisi Dağlı: "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi.
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Düzce Valisi Dağlı: "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi.

3 saat önce

Düzce Valisi Dağlı: "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi.

Düzce Valisi Dağlı:
Düzce Valisi Dağlı: "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı"
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:50 Kaynak: AA
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