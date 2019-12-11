Son Dakika Haberleri: Düzce Valisi Zülkif Dağlı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Düzce Valisi Zülkif Dağlı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç fotoğraf için oy kullandı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç fotoğraf için oy kullandı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Dağlı, "haber" kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ile "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Dağlı, kategorilerde yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Gerçekten şaheser fotoğraflarımız var. Ülkenin milli birliği, beraberliğini vurgulayan fotoğraflar haber alanında öne çıkıyor. Ayrıca spor alanında yine hem milli birliğe dayalı hem de dünyadaki Türk sporunun geldiği durumu, başarıyı gösteren kareleri gördük. Yaşam alanında da Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımlar, muhacirlere karşı yapmış olduğu ensar görevi ve çocuğumuzun yaralanmasını görmüş olduk. Seçmek çok zor."

Dağlı, fotoğraflara emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Zülkif Dağlı, Türkiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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