Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı - Son Dakika
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Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı

20.07.2022 23:54
Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı

Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve sarsıntının hissedildiği Bolu'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve sarsıntının hissedildiği Bolu'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Düzce ve Bolu'da ikamet eden bazı vatandaşların, deprem sonrası yaşadıkları korku nedeniyle evlerinden çıktıkları görüldü.

Cep telefonlarıyla yakınlarını arayan vatandaşlardan bazıları sokakta bekleyişlerini sürdürürken, bazıları ise evlerine geri döndü.

Vatandaşlar, sarsıntıyı hissettiklerini ve yaşadıkları korku nedeniyle evlerinden çıktıklarını kaydetti.

Neşe Üstün, 1999 Düzce Depremini yaşadığını dile getirerek, "Tekrar 23 sene öncesine gittik. Depremi yaşadığımız için doğal olarak korkuyoruz. Büyük bir deprem değildi ama devamı gelir endişesiyle indik bekliyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
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Düzce Valisi Atay: '(Depremde) Herhangi bir ihbar yok' Düzce Valisi Atay: '(Depremde) Herhangi bir ihbar yok' Düzce Valisi Atay: '(Depremde) Herhangi bir ihbar yok' Düzce Valisi Atay: '(Depremde) Herhangi bir ihbar yok'
Kaynak: AA

Deprem, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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