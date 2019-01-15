Son Dakika Haberleri: Düzce ve Bolu'da Eğitime Kar Engeli

Düzce ve Bolu'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

DÜZCE/ Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Düzce ve Bolu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
DÜZCE/ Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.


Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanması muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Vali Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:57 Kaynak: AA

Bolu, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu

Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:17:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce ve Bolu'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]