Üye Girişi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi - Son Dakika

Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi

11.11.2021 14:08
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi merkezli 12 Kasım 1999'da meydana gelen, binlerce ev ve iş yerinin yıkıldığı depremin üzerinden geçen 22 yılda Düzce ve Bolu'da şehirleşme açısından depremin izleri silindi.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi merkezli 12 Kasım 1999'da meydana gelen, binlerce ev ve iş yerinin yıkıldığı depremin üzerinden geçen 22 yılda Düzce ve Bolu'da şehirleşme açısından depremin izleri silindi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan depremden sonra yapılan binalardan endişe duymadıklarını belirterek, "Hala bazı riskler var. Mahkeme kararıyla ağır hasardan hafif hasara döndürülen, hatta orta hasardan hasarsız diye tespit yapılan binalar var" dedi.

Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999 saat 18.57'de 30 saniye süre süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Geçen 22 yılda 2 kentte de depremin ardından yaşanan gelişim ve değişim, gözle görülür seviyelere ulaştı, yıkımın izleri silindi. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depremiyle sarsılan ardından 12 Kasım 1999 depremiyle de yıkımın yaşandığı Düzce ve Bolu'da, uygulanan teşvik yasasıyla ekonomisi düzeltilirken, binalara getirilen kat sınırı ve yapım sonrası denetlemeyle güvenli yapılar inşa edildi. Altyapı konusunda da gelişim gösterilen 2 ilde 22 yıl boyunca çeşitli faaliyetlerle deprem bilinci vatandaşa aktarıldı. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında 2 şehirde de deprem görmüş evlerin sayısı azaldı.

Depremde en ağır yıkımı yaşayan Düzce'de 710 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 679 kişi yaralandı. 23 bin konut yıkılırken, 16 bin 474 konut orta, 22 bin 503 konut ise az hasar gördü. Kentte 3 bin 837 iş yeri yıkılırken, 2 bin 573 iş yeri orta hasar, bin 606 iş yeri ise az hasar aldı. Depremden Düzce'ye göre daha az etkilenen Bolu'da ise 48 kişi yaşamını yitirirken, 354 kişi de yaralandı. 2 bin 532 konut yıkılırken, 5 bin 736 konut orta hasar, 14 bin 13 konut ise az hasar gördü. Kentte 218 iş yeri yıkıldı, 828 iş yeri ise az hasar aldı. Depremin ardından dönemin Bayındırlık Bakanlığı tarafından Düzce ve Bolu'da depremde evleri yıkılanlar için konutlar inşa edildi. Orta ve az hasar gören yapılar, her 2 ilde de gerekli güçlendirme çalışmalarının ardından kullanılmaya devam ediliyor.'BOLU'DA BİNALARIN YÜZDE 70'İ DEPREMDEN SONRA YAPILDI'Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, deprem sonrası yapılan binaların güvenli olduğunu belirterek, "Bizim bir avantajımız var. Bolu'da yapılan binaların yüzde 70'inden fazlası 1999 depreminden sonra yapıldı. Bu binalar 2007 ve 2018 yönetmeliklerine uygun olarak yapıldı. Biz depremden sonra yapılan binalardan endişe duymuyoruz. Yüzde 30'luk bir kısım eski ve deprem geçirmiş binalardan oluşuyor. O zamanki verilere güveniyoruz. Bolu'da binaların yüzde 43'ünde hasar vardı. Orta hasarlar güçlendirildi. Güçlendirmenin ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz. Ama eski yapılmış kamu binaları olmak üzere konutlarla ilgili sıkıntımız var. Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor" dedi.'HALA BAZI RİSKLER VAR'Başkan Özcan, deprem görmüş binaların riskli olduğunu, 2018 yılındaki yönetmelikten sonra yapılan binaların ise tamamen risksiz olduğunu ifade ederek, "Şu anda vatandaş istemediği takdirde biz gidip belediye olarak karot numunesi bile alamıyoruz. Bu konuların hızlı bir şekilde düzeltilmesi lazım. İnsanlar panik olmasın diye cümlelerimi dikkatle seçiyorum ama hala bazı okullarımızla ilgili depremle ilgili risk var. Beni en çok korkutan bu. Hala bazı riskler var. Mahkeme kararıyla ağır hasardan hafif hasara döndürülen, hatta orta hasardan hasarsız diye tespit yapılan binalar var. Depremden sonra yapılan binalar bizi çok endişelendirmiyor. Gerçekten esaslı bir hasar yoksa o binaların yıkılması çok zor gözüküyor. 2018 yönetmeliği dünyanın betonarme açısından en ağır yönetmeliği. Hele 2018 yılından sonra yapılan binaların ben tamamen risksiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi

Kaynaşlı, Kasım, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj 13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı 13:26 Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi 11:58 İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor

Son Dakika Haberleri
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
Avrupa İlaç Dairesi, BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı Avrupa İlaç Dairesi, BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı         
13:57
Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!         
13:37
Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı         
13:17
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti         
11:55
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 14:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement