Düzce ve Bolu'da trafik normale döndü - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimindeki yoğunluk sona erdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğunluğun en fazla arttığı 1, 2. ve 3. viyadük, Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinin hem Ankara hem de İstanbul yönlerinde trafik akışı olağan şekilde devam ediyor.

Düzce ve Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Zaman zaman yolda arazılanan araçlara Karayolları ekipleri müdahale ederek ulaşımın aksamasını önlüyor.

- Gerede- Karadeniz bağlantı yolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktalarında da sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu sona erdi.

Otoyolun Dörtdivan kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik normal seyrinde.

Emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.