Düzce ve Bolu'da trafik olağan akışına döndü - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesiminde yoğunluk sona erdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinin hem Ankara hem de İstanbul yönlerinde trafik olağan akışında devam ediyor.

Düzce ve Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Zaman zaman yolda meydana gelen araç arızalarına kara yolları ekipleri müdahale ederek trafiğin olumsuz etkilenmesini önlüyor.

Gerede- Karadeniz bağlantı yolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sona erdi.

Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

Emniyet, jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşıma aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.