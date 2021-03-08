Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası bölgedeki yaylalar karla kaplandı.

Düzce'de kentin yüksek kesimlerindeki Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Bahar mevsiminin ilk haftasındaki kar yağışı sonrası doğadaki eşsiz manzarayı yakından görmek isteyenler, araç geçmemiş yolları açarak yaylalar arasında karın keyfini çıkardı.

Güzel manzaraların oluştuğu karla kaplı yaylalar, drone ile havadan görüntülendi.

Bolu

Bolu'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.

Abant ve Gölcük tabiat parkları, Yedigöller ve Aladağ'daki yaylaların yüksek kesimleri, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye büründü. Yaylalarda açan kardelen ve çiğdemler de kar altında kaldı.