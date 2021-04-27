ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi - Son Dakika

Düzce ve Karabük'te, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi.

Düzce'de Cedidiye Meydanı'nda toplanan Vatan Partisi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, ABD Başkanı Biden'a tepki gösterdi.

Burada grup adına bir konuşma yapan Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez, Biden'ın Türkiye'ye karşı soykırım söylemiyle hücum borusu çaldığını söyledi.

Sönmez, Biden'ın söylemlerinin siyasi iktidarla alakalı olmadığını ve herkesin bu meseleye karşı bir olması gerektiğini ifade ederek, "Her 24 Nisan'da aynı tavrı sergiliyorlar. Joe Biden'ın soykırım söylemi tamamen Türkiye'ye ve Asya'ya karşı yapılmış bir işarettir. Joe Biden'ın daha önceki söylemleri de ortadadır ve bu mesele tamamen iktidar meselesi değildir." dedi.

Karabük

Karabük Baro Başkanı Emrah Köklü de yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

Köklü mesajında, "Biden'ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir. Bize göre bu mesele tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arşivlerin araştırmacılara açılması ve tarihçilerin vereceği karara uyalım çağrısı da ortadadır. Biden açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır. Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatan Partisi Karabük İl Başkanı Ahmet Yılmaz da Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Biden'ın siyasi davrandığının altını çizen Yılmaz, iddiaların gerçekliğinin olmadığını vurguladı.

"Soykırım" iddialarının bütün belge ve bilgilerle defalarca yalandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in önderliğinde yürütülen on yıllık mücadele sonucunda AİHM, 1915 olaylarının Yahudi soykırımıyla aynı sınıflama içinde bulunmadığını karara bağlamış ve uluslararası yargıda içtihat oluşturmuştur. AİHM bu içtihadını daha sonraki çeşitli soykırım iddialı davalarda yinelemektedir. AİHM içtihadına göre, mahkeme kararı yoksa soykırım yoktur. Hiçbir devlet başkanının veya parlamentonun soykırıma hükmetme yetkisi yoktur."