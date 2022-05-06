Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor - Son Dakika
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Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor

06.05.2022 10:52

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 15 Nisan'da sonlanan sezonun ardından kıyı balıkçılığı için hazırlık yapıyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 15 Nisan'da sonlanan sezonun ardından kıyı balıkçılığı için hazırlık yapıyor.

Sezonun bitmesinin ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, zarar gören ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yaparak yeni sezon için yoğun mesai harcıyor.

Tekrar "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'e kadar kıyı balıkçılığı yapacak tekne sahipleri, gelecek sezondan umutlu.

Balıkçı Onur Yomra, AA muhabirine, sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini anlattı.

Yomra, 1 Eylül'ü beklediklerini dile getirerek, "Gelecek sezondan beklentimiz büyük. Ağ tamirlerimizi yaklaşık 2 ay içerisinde bitireceğiz. Havalar daha da iyi giderse 1 ayda da bitirebiliriz." dedi.

Marmara Bölgesi'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar da limana çektikleri tekne ve ağlarını bakıma aldı.

Teknelerini Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılardan Hüseyin Abanoz, AA muhabirine, av açısından "kötünün iyisi" bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Abanoz, yeni sezon hazırlıklarına ağların bakımını yaparak başladıklarını, daha sonra teknenin bakım ve onarımını yapacaklarını kaydetti.

Balıkçı Mehmet Ali Erdoğan da yaklaşık 52 yıldır geçimini bu işten sağladığını anlatarak, "Büyük tekneler şu anda yasağa girdi ama küçük tekneler için av devam ediyor." dedi.

Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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