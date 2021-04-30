"Tam kapanma"daki ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, evlerine en yakın camilere gitti.

Bazı vatandaşlar, cuma namazı saatine kadar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Camilerde yer bulamayan bazı vatandaşlar ise namazını avluda kıldı.

Düzce ve Kocaeli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin ilk cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda eda edildi.

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