Kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Düzce ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 278 köyden 130'u ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 49 iş makinesi ve 170 personelle karla mücadele çalışması yürüten Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, 69 köy yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin kapalı 61 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaştı.

Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle Ereğli'de 60, Çaycuma'da 10, kent merkezi ile Kozlu'da 40 ve Gökçebey'de 2 olmak üzere 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.