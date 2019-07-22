Son Dakika Haberleri: Düzce ve Zonguldak'taki sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Düzce ve Zonguldak'taki sağanak

1 saat önce

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün, Düzce'nin yanı sıra Ereğli ve Alaplı ilçelerinde meydana gelen sel felaketi sonrası zarar gören vergi mükellefleri için mücbir sebep hali ilan edildiğini söyledi.

Düzce ve Zonguldak'taki sağanak, System.String[]
Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün, Düzce'nin yanı sıra Ereğli ve Alaplı ilçelerinde meydana gelen sel felaketi sonrası zarar gören vergi mükellefleri için mücbir sebep hali ilan edildiğini söyledi.
Akgün, Ereğli Vergi Dairesi Toplantı Salonu'ndaki Mali Müşavirler ve Muhasebecileri Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 18 Temmuz'da Düzce merkezli, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sel felaketi yaşandığını hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Sel felaketi nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca, selden zarar gören vergi mükelleflerine kolaylık sağlandığını anlatan Akgün, şöyle konuştu:
"Bu dönemde vermemiz gereken beyannameler ve bildirimlerle ilgili 18 Temmuz 2019 tarihinde mücbir sebep tarihimiz başladı. Selden zarar gören mükellefler, 18 Temmuz-18 Eylül 2019 dahil tarihler arasında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerini 18 Eylül 2019 dahil tarihine kadar verebilecekler. Bunun içinse selden zarar gördüklerine dair gerek itfaiye, gerekse ilgisi olduysa polis birimlerince yapılan tutanakları ibraz etmek şartıyla, gelir veya kurumlar yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Bu sayede beyanname ve mükellefiyetinden doğan işlemlerden dolayı mükelleflerimiz herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmayacaklar. Ayrıca bu dönemde verilmesi gereken beyannamelerin ödeme süresi de Vergi Usul Kanununun 111. Maddesine istinaden 26 Eylül 2019'a alındı."
Zonguldak, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel nedeniyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar'dan çok konuşulacak paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:53:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce ve Zonguldak'taki sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]