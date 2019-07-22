Düzce ve Zonguldak'taki sağanak

Zonguldak
Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün, Düzce
'nin yanı sıra Ereğli ve Alaplı
ilçelerinde meydana gelen sel felaketi sonrası zarar gören vergi mükellefleri için mücbir sebep hali ilan edildiğini söyledi.
Akgün, Ereğli Vergi Dairesi Toplantı Salonu'ndaki Mali Müşavirler ve Muhasebecileri Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 18 Temmuz'da Düzce merkezli, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sel felaketi yaşandığını hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Sel felaketi nedeniyle Hazine ve Maliye
Bakanlığınca, selden zarar gören vergi mükelleflerine kolaylık sağlandığını anlatan Akgün, şöyle konuştu:
"Bu dönemde vermemiz gereken beyannameler ve bildirimlerle ilgili 18 Temmuz 2019 tarihinde mücbir sebep tarihimiz başladı. Selden zarar gören mükellefler, 18 Temmuz-18 Eylül
2019 dahil tarihler arasında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerini 18 Eylül 2019 dahil tarihine kadar verebilecekler. Bunun içinse selden zarar gördüklerine dair gerek itfaiye, gerekse ilgisi olduysa polis birimlerince yapılan tutanakları ibraz etmek şartıyla, gelir veya kurumlar yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Bu sayede beyanname ve mükellefiyetinden doğan işlemlerden dolayı mükelleflerimiz herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmayacaklar. Ayrıca bu dönemde verilmesi gereken beyannamelerin ödeme süresi de Vergi Usul Kanununun 111. Maddesine istinaden 26 Eylül 2019'a alındı."