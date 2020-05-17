DÜZCE Yaban hayvanları için göletler oluşturuldu - Son Dakika

DÜZCE Yaban hayvanları için göletler oluşturuldu

Yaban hayvanları için göletler oluşturuldu DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri sıcaktan etkilenen hayvanların su ihtiyaçlarını gidermesi için ormanda suni göletler oluşturdu.

Yaban hayvanları için göletler oluşturuldu DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri sıcaktan etkilenen hayvanların su ihtiyaçlarını gidermesi için ormanda suni göletler oluşturdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki ormanlık alanlarda yaban hayvanları su ihtiyaçlarını gidermesi için suni göletler oluşturuldu. Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan etkilenen hayvanlar göletlerden su içti. Oluşturulan göletin kenarına gelen bir kızıl geyiğin su ihtiyacını karşıladıktan sonra sıcak havanın etkisi ile göle girerek serinlemeye çalışması fotokapanla görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı