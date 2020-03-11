DÜZCE Yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor - Son Dakika
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DÜZCE Yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

6 saat önce

Yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyorDÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kış ayının sona ermesi ile doğaya çıkan yaban hayvanların hareketlerinin fotokapanla izlerken, alageyikler görüntülendi.

Yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kış ayının sona ermesi ile doğaya çıkan yaban hayvanların hareketlerinin fotokapanla izlerken, alageyikler görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, kış aylarının sona ermesi ile birlikte yabani hayvanların göç yolları, hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye başladı. Fotokapana takılan yabani hayvanlardan karaca, geyik, tilki, ayı ve kuşların beslendikleri bölge gözlendi. Fotokapana doğada az bulunan alageyik takıldı. Bir su birikintisi bulan alageyiğin hem su ihtiyacını giderdiği hem de su birikintisi içinde oynadığı gözlendi.

DÜZCE Yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:42 Kaynak: DHA
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