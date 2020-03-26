DÜZCE Yağmur Aşık, jandarmadan kaçan cezaevi firarisiyle aynı araçta yakalandı - Son Dakika

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DÜZCE Yağmur Aşık, jandarmadan kaçan cezaevi firarisiyle aynı araçta yakalandı
6 saat önce
DÜZCE Yağmur Aşık, jandarmadan kaçan cezaevi firarisiyle aynı araçta yakalandı.
DÜZCE Yağmur Aşık, jandarmadan kaçan cezaevi firarisiyle aynı araçta yakalandı
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:17 Kaynak: DHA
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