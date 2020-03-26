Son Dakika › Güncel › DÜZCE Yağmur Aşık, jandarmadan kaçan cezaevi firarisiyle aynı araçta yakalandı - Son Dakika
DÜZCE Yağmur Aşık, jandarmadan kaçan cezaevi firarisiyle aynı araçta yakalandı
21 dakika önce
DÜZCE Yağmur Aşık, jandarmadan kaçan cezaevi firarisiyle aynı araçta yakalandı (TEKRAR)
DÜZCE Yağmur Aşık, jandarmadan kaçan cezaevi firarisiyle aynı araçta yakalandı (TEKRAR)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:55 Kaynak: DHA
Son Dakika Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı