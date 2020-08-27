DÜZCE Yangında mahsur kalan İngiliz uyruklu kadın çığlık çığlığa yardım istedi - Son Dakika

Yangında mahsur kalan İngiliz uyruklu kadın çığlık çığlığa yardım istedi

DÜZCE'nin eski Bolu Caddesi üzerinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları gören ve evin en üst katında oturan bir kadın çığlık çığlığa yardım istedi. İtfaiye ekipleri eve girerek korkan kadını kapıdan çıkardı.

Olay 09.30 sıralarında Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu ailelerin kaldığı 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çatıyı kısa sürede alevler kapladı. Bu sırada en üst katta alan ve dumanları gören İngiliz uyruklu Alise Batin adlı kadın çığlık atarak yardım istemeye başladı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenli araç sayesinde eve girerek dumandan etkilenen Alise Batin'ı kapıdan çıkardılar. Dumandan etkilenen kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan kadının evden çıkarılmasıyla yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.