Düzce yaptığı hareket pahalıya patladı

Düzce'de, drift atan sürücüyü gören vatandaşların ihbarı üzerine polis çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek sürücüyü belirledi. Ehliyetine el konulan sürücüye, 5010 lira para cezası kesildi.

Düzce'de, Erhan E. Azmimilli Mahallesi Cevdet Komit Caddesi üzerinde 81 EG 932 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek, alışveriş için markete girdi. Alışverişin ardından otomobiline dönen Erhan E. kalkış yaparken drift atarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. İnceleme sonunda araç plakası ve sürücüsü tespit edildi. Araç plakasından sürücüye telefonla ulaşılarak bulunduğu yer tespit edildi. Sürücüye 5010 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç ise trafikten men edildi.