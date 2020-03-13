DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı - Son Dakika

DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı

6 saat önce

DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı( FOTOĞRAF EKİYLE)

DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı( FOTOĞRAF EKİYLE)

DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
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