Son Dakika › Güncel › DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı - Son Dakika
DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı
6 saat önce
DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı( FOTOĞRAF EKİYLE)
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı( FOTOĞRAF EKİYLE)
Son Dakika Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi