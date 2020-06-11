DÜZCE Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı - Son Dakika

DÜZCE Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı

Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldıDÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanlara yavruları olan hayvanlar takıldı.

Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanlara yavruları olan hayvanlar takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, yavrulama dönemi sonrasında yabani hayvanların hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye aldı. Yavrulama dönemi sonrasında yabani domuz, karaca, geyik ve kuş gibi hayvanların yavrularıyla beslenirken yoğun oldukları bölge fotokapanla takip edildi. Hayvanlar beslenirken ve su içerken görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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