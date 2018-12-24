Son Dakika Haberleri: Düzce Yaylada Araçları Kara Saplanan 3 Genç Kurtarıldı

Düzce Yaylada Araçları Kara Saplanan 3 Genç Kurtarıldı

2 saat önce

Düzce'de, Sırık Yaylası'nda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 genç, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de, Sırık Yaylası'nda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 genç, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bu akşam saatlerinde, Düzce Sırık Yaylası'na çıkan Y.E.T., Ç.Ö. ve C.Ş.'nin araçları kara saplandı. 3 genç, aracı çıkaramayınca yaylada mahsur kaldı. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle paniğe kapılan gençler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine Düzce AFAD ve Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri yaylaya çıkarak gençlerin yerlerini tespit etti. Gençler araçların bulunduğu yerden alınarak şehir merkezine getirildi. Gençler, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:39 Kaynak: DHA

Jandarma, AFAD, Genç, Düzce, Güncel
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