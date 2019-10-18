Son Dakika Haberleri: Düzce'ye 16 Tasarım ve Beceri Atölyesi
Son Dakika Güncel Düzce'ye 16 Tasarım ve Beceri Atölyesi

Düzce'ye 16 Tasarım ve Beceri Atölyesi

53 dakika önce

Düzce'de, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çalışmaları kapsamında 16 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi kuruldu.

Düzce'ye 16 Tasarım ve Beceri Atölyesi, System.String[]

Düzce'de, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çalışmaları kapsamında 16 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Cumayeri ilçe okullarında yapılan çalışmalarla değişik alanlarda toplamda 16 adet tasarım ve beceri atölyesinin kurulumunun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Cumayeri Anadolu İmam Hatip Lisesinde Tabiat ve Hayvan Bakımı Atölyesi, Cumayeri Ortaokulunda Açık Hava Sporları Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi ve Müzik Atölyesi, Dokuzdeğirmen İlk ve Ortaokulunda Salon Sporları Atölyesi, İlhami Reyhan Turan İlk ve Ortaokulunda Tabiat ve Hayvan Bakımı Atölyesi ve Yazılım ve Tasarım Atölyesi, Mehmet Metin İlkokulunda Analitik Düşünme Becerileri Atölyesi, Ören Şehit Nusret Akar İlkokulu ve Ortaokulunda Açık Hava Sporları Atölyesi, Analitik Düşünme Becerileri Atölyesi ve Tabiat ve Hayvan Bakımı Atölyesi ve Pakmaya Nimet Pısak İlkokulunda Analitik Düşünme Becerileri Atölyesi kuruldu. Yeni atölyeler için çalışmalar devam etmektedir."

Cumayeri, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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