Düzce'ye 5,8 milyonluk hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi kapsamında Düzce'de 5 projeye 5,8 milyon liralık hibe desteği geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma projelerini desteklemek için çıktığı proje çağrısının sonuçları belli oldu. Düzce'den başvuran 5 proje uygun bulunurken toplamda 5,8 milyon liralık destek verilecek. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ilimizde kabul edilen 5 projenin toplam proje bedelinin 14 milyon 107 bin 51 lira 80 kuruş olduğu, buna karşılık 5 milyon 877 bin 236 lira 23 kuruş hibe sağlanacak. 1 proje Defne Yaprağı İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi yatırımı diğer 4 proje Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımları kapsıyor. Projelerin içerisinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen durmaksızın üretmeye devam eden değerli üreticilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE