Son Dakika Haberleri: Düzce'ye 9 Uzman Doktor Ataması Yapıldı

Düzce'ye 9 Uzman Doktor Ataması Yapıldı

1 saat önce

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'ye 9 uzman doktor ataması yapıldığını bildirdi.

Düzce'ye 9 Uzman Doktor Ataması Yapıldı, System.String[]
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'ye 9 uzman doktor ataması yapıldığını bildirdi.

Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir hastanelerdeki çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmek adına Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sonrasında sonuca ulaştıklarını belirtti.

Hekimlerin en yakın sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Keşir, şunları ifade etti:

"Düzce Atatürk Devlet Hastanemize, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Deri Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Anestezi, Nöroloji olmak üzere sekiz uzman tabip ataması yapılmıştır. Ayrıca bir İç Hastalıkları Uzmanı da Akçakoca Devlet Hastanemize atanmıştır. En yakın sürede göreve başlayacak olan hekimlerimiz, Düzceli hemşehrilerimize hizmet verecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:12 Kaynak: AA

Ayşe Keşir, Milletvekili, AK Parti, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı Görevini Celal Adan'a Devretti Binali Yıldırım'ın Videosu Sosyal Medyada İzlenme Rekoru Kırıyor

MHP İstedi, AK Parti Ayrı Teklif Olarak Meclis'e Sundu! Son Dakika! Cumhur İttifakı Genişledi! 44 İlde AK Parti, 7 İlde MHP Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 17:14:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'ye 9 Uzman Doktor Ataması Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]