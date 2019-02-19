Düzce'ye 9 Uzman Doktor Ataması Yapıldı

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir
, Düzce'ye 9 uzman doktor ataması yapıldığını bildirdi.
Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir hastanelerdeki çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmek adına Sağlık Bakanlığı
yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sonrasında sonuca ulaştıklarını belirtti.
Hekimlerin en yakın sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Keşir, şunları ifade etti:
"Düzce Atatürk
Devlet Hastanemize, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Deri Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Anestezi, Nöroloji olmak üzere sekiz uzman tabip ataması yapılmıştır. Ayrıca bir İç Hastalıkları Uzmanı da Akçakoca
Devlet Hastanemize atanmıştır. En yakın sürede göreve başlayacak olan hekimlerimiz, Düzceli hemşehrilerimize hizmet verecektir."