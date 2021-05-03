Düzce'ye cimnastik salonu
03.05.2021 11:59
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile yapımı tamamlanan Cimnastik Salonu'nun teşrifatı için incelemelerde bulundular.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile yapımı tamamlanan Cimnastik Salonu'nun teşrifatı için incelemelerde bulundular.
Başkan Suat Çelen ile İl Müdürü İsa Yazıcı, Bahçeşehir Düzce Spor Salonu yanına yapılan Cimnastik Salonu'nda incelemede bulundu. Gerekli olan tüm malzemelerin tedariki için ayrıntılı liste hazırlandı.
Federasyon Başkanı Çelen,"Bu harika salonu Düzce'ye kazandıran İl Müdürümüz İsa Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Düzce'ye yakıştı. Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak biz de malzemeleri vereceğiz inşallah. Düzce'den şampiyonlar çıkacağına eminim" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
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