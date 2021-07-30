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DÜZCE'YE GELEN FINDIK İŞÇİLERİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANACAK - Son Dakika

DÜZCE'YE GELEN FINDIK İŞÇİLERİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANACAK

30.07.2021 09:19

DÜZCE'de, yaklaşan fındık hasadı öncesi Doğu ve Güneydoğu illerinden işçiler gelmeye başladı.

DÜZCE'de, yaklaşan fındık hasadı öncesi Doğu ve Güneydoğu illerinden işçiler gelmeye başladı. Fındık işçilerinin koronavirüse karşı aşılanmaları için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mobil ekipler oluşturuldu. Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk aşı olmayan fındık işçilerinin bahçelere alınmayacağını söyledi.

Düzce'de son dönemde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle fındık hasadının başlama tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi. Bu kapsamda fındık bahçelerinde çalışacak olan mevsimlik tarım işçileri Doğu ve Güneydoğu illerinden bölgeye gelmeye başladı. Koronavirüs salgının önüne geçmek için ise birtakım önlemler alındı. Bu kapsamda Düzce'ye gelen fındık işçilerinin aşılanması ve bulaşın önüne geçmek için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mobil ekipler oluşturuldu. Ekipler köy ve mahalleleri gezerek cami, okul ve köy konağı gibi yerlerde bulunan uygun odaları kullanarak aşılama yapacak. Mobil ekipler, köylerde fındık sezonunu bekleyen ve aşı olmamış vatandaşları aşılamaya başladı.

'TÜM FINDIK İŞÇİLERİNİ AŞILAYACAĞIZ'

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Muhtarlarımızla birlikte bir toplantı yaptık. Varyantlarla ilgili olarak elimizdeki en güçlü silahımız aşı ve vatandaşlarımızın aşılamaya ilgi göstermesini istiyoruz. Toplumsal bağışıklığı oluşturmak istiyoruz. Gezici mobil ekipler oluşturduk. Mahalle mahalle, köy köy muhtarlarımızla bunları planlayıp vatandaşlarımızı aşılamalarını gerçekleştireceğiz. Fındık işçileri ilimize geldikçe aşılama yapacağız. Bununla ilgili ekiplerimiz hazır. Muhtarlarımızın koordinesinde şartları tutan tüm fındık işçilerimizi aşılayacağız dedi.

AŞI OLMAYAN BAHÇELERE ALINMAYACAK

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk ise aşı konusunda oldukça titiz davrandıklarını belirterek, Düzce'de hastalığın yayılmaması için tedbirler alınmış durumda. Sağlık İl Müdürlüğü öncelikle Kaynaşlı'daki toplanma merkezinde daha sonra köy köy gezerek bütün işçilerin aşılarını yapacak. Aşı olmayan fındık işçileri bahçelere alınmayacak. Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Her yıl Düzce'ye 14 bin civarında fındık işçisi geliyor. Bu işçilerin sağlık ve barınma konusundaki tüm sosyal imkanlara kavuşması için hazırlıklar yapıldı diye konuştu.

Öztürk ayrıca fındık işçi yevmiyelerinin bu yıl 120 lira olarak belirlendiğini söyledi.

DÜZCE'YE GELEN FINDIK İŞÇİLERİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANACAK
DÜZCE'YE GELEN FINDIK İŞÇİLERİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANACAK
DÜZCE'YE GELEN FINDIK İŞÇİLERİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANACAK
DÜZCE'YE GELEN FINDIK İŞÇİLERİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANACAK
DÜZCE'YE GELEN FINDIK İŞÇİLERİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANACAK

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Fındık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE'YE GELEN FINDIK İŞÇİLERİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANACAK - Son Dakika


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