Son Dakika Haberleri: Düzce'ye ikinci el eşya ve antika pazarı
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Düzce'ye ikinci el eşya ve antika pazarı

7 saat önce

Düzce Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi'nde İkinci El Eşya ve Antika Pazarı açıyor.

Düzce'ye ikinci el eşya ve antika pazarı, System.String[]

Düzce Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi'nde İkinci El Eşya ve Antika Pazarı açıyor. İkinci El Eşya ve Antika Pazarı ile kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi ve vatandaşlara ekonomik anlamda katkı sağlamak amaçlanıyor.


Düzce Belediyesi, Düzce'de bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, evinde bulunan ve kullanmadıkları giysi, ayakkabı, ev eşyası ile küçük ev aletleri gibi ürünleri Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezinde kurulacak İkinci El Eşya ve Antika Pazarında satabilecek. Pazar sayesinde Düzcelilerin, kullanılmayan fazla eşyaları satarak aile bütçelerine destek olmaları hem de ihtiyaç sahibi insanların daha ucuza ürünler alması sağlanacak. Her ayın son pazar günü kurulacak İkinci El Eşya ve Antika Pazarı, koleksiyonerleri, antika meraklılarını ve retro – vintage tutkunlarını da bir araya getirecek.


İkinci El Eşya ve Antika Pazarı için ön kayıtlar Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi'nde bulunan Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yapılacak. - DÜZCE

Cumhuriyet Mahallesi, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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