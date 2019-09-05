Düzce'ye kalkınma yılsonu başlayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce için toplam 5 Milyon TL hibe alındığının müjdesini vermişti. Başkan Özlü hibe kaynaklarla neler yapılacağını da tek tek kamuoyu ile paylaştı.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce için gelen hibe kaynaklar hakkında önemli açıklamalarda bulunarak planlanan mega projelerin borçsuz ve kredisiz bir şekilde yapılacağını söylemişti. Birbirinden farklı üç proje için toplam 5 Milyon TL hibenin yazışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Özlü'nün açıklamaları ile Düzceliler projelerdeki detayları merak etmeye başladı.



Seçim döneminde Düzce için daha önce eşi benzeri olmayan projelerle vatandaşların karşısına çıkan Başkan Özlü, Asar-Karaca Deresi'nin (AK Proje) detaylarını da anlattı. Projeye göre Asar ve Karaca dereleri Melen Su Park ile birleştirilerek 'Su Cenneti' Düzce'de baştan başa 16 kilometrelik su ve yeşil hat oluşturulacak. Bu hat üzerinde sosyal yaşam alanları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme grupları, yaya ve bisiklet yollarından oluşan gezi hattı oluşturulacak. 2 Milyon TL'lik proje bütçesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınan ve tasarımı için ulusal bir yarışma düzenlenecek mega proje sayesinde Asar, Karaca ve Melen birbirine bağlanarak Düzceliler için yepyeni bir yaşam alanı oluşturulacak.



Konuralp Antik Tarihi ile Anılacak



Toplam 5 Milyon TL hibenin yaklaşık 3 Milyon TL'si ise yalnızca Konuralp'in yeniden canlandırılması ve kültür-tarih turizmine kazandırılması için kullanılacak. 'Borçlanarak yatırım yapmak yok, kredi kullanmak, faiz ödemek Düzce Belediyesi tarihinden silinecek' şeklinde beyanda bulunan Başkan Özlü'nün Ankara temasları sayesinde proje kaynaklarını hibe olarak kazanan Düzce, yepyeni bir çehreye kavuşacak.



Tarihi 2000 yıl öncesine kadar dayanan Konuralp bölgesi için ilk olarak özel yönetim ofisi kuran Başkan Özlü bölge için düşünülen yenileme ve canlandırma çalışması için de kolları sıvadı. Sokak sağlıklaştırma, cephe düzenlemeleri ve restorasyon için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile İller Bankasından alınacak 1,5 Milyon TL hibe ile Konuralp aslına geri dönecek. Proje kapsamında bölgede kurulacak Kültür Sokağında kültürel ve yöresel gastronomi, açık hava müzesi, el sanatları, hediyelik eşya, doğal ürünler çarşısı, yerel kıyafetler ile el emeği ürünler iç ve dış turizme sunulacak. Bölgede istihdama da büyük katkı sağlaması beklenen proje ile Konuralp, hem turizmde hem de ekonomide yükselişe geçecek.



Kazı çalışmaları için bakanlık devrede



Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan ve gizli tarihi gün yüzüne çıkmayı bekleyen Konuralp için temaslarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yalnızca bölgede yapılacak kazılarda kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığından 1,5 Milyon TL hibe aldı. Bakanlıktan gelen kaynak sayesinde Tarihi Roma Köprüsü ve Antik Tiyatronun kalan kısımlarının tarih turizmine kazandırılması için kazı çalışmaları kaldığı yerden devam edecek. Düzce Belediyesi hibe kaynaklar sayesinde, turizm ve şehirleşme konusunda borçlanmadan yeniden kalkınmaya başlayacak. - DÜZCE