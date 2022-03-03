Düzce'ye Mart ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Düzce'ye Mart ayında kar sürprizi

03.03.2022 14:09

Düzce'ye Mart ayında kar sürpriziDÜZCE Düzce'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Düzce'ye Mart ayında kar sürprizi

DÜZCE Düzce'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Mart ayında kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar ise sokaklara çıkarak fotoğraf çektirdi.

Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de karla mücadele ekipleri hazırda bekletiliyor. Kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Düzce'ye Mart ayında kar sürprizi
Düzce'ye Mart ayında kar sürprizi
Düzce'ye Mart ayında kar sürprizi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'ye Mart ayında kar sürprizi - Son Dakika


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