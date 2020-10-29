Düzce'ye özgü bitkilerin yoğunluk tespiti yapıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Bitki dünyasına daha önceden giren ve sadece Düzce'de görülen Anadoku Aklar Otu ve Düzce Pelemir Otları'nın yoğunluk tespit çalışmaları Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Otsu ve odunsu türler yönünden oldukça zengin olan Düzce'de, sadece Düzce'de görülen bitkilerin yoğunluk tespit çalışması gerçekleştirildi. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ve şube müdürlüğü personelleri tarafından Lokal endemik türlerden sayılan Efteni Gölü'ne özgü olan Anadoku Aklar Otu ve Elmacık Dağları'na özgü olan Düzce Pelemir Otu sayım çalışmaları gerçekleştirildi. Bitkilerin çıktığı bölgelerde sayım alandaki yoğunluk tespitleri yapıldı. - DÜZCE