Düzce'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Düzce'ye şehit ateşi düştü

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28), Düzce'de oturan ailesine acı haber ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Uzman Çavuş Özgür Işık, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Uzman Çavuş Özgür Işık'ın şehit haberi, Düzce Hamidiye Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Düzce Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, şehidin babası Arslan Işık ve anne Raziye Işık'a acı haberi verdi. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılarak, taziye çadırı kuruldu. Halk, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.