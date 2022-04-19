Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar - Son Dakika
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Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar

19.04.2022 15:29
Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ile kullanma aparatları ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ile kullanma aparatları ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edilen şüpheli 4 şahıs Düzce'ye giriş yaparken yakalandı. Yakalanan şahısların aracında yapılan aramalarda dört parça halinde toplam 56 gram metamfetamin, iki parça halinde toplam 1 gram esrar maddesi ve üç adet cam pipo ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkartıldı. İki şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken iki şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar

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Düzce Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar - Son Dakika
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