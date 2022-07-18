Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada; Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespiti edilen şüpheli A.Y. yapılan operasyonla yakalandı. A.Y.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada iki parça halinde toplam 150 gram Metamfetamin maddesi, ruhsatsız pompalı diye tabir edilen tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Narkotik, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakandı - Son Dakika

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