Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakandı - Son Dakika
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Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakandı

18.07.2022 16:07
Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada; Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespiti edilen şüpheli A.Y. yapılan operasyonla yakalandı. A.Y.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada iki parça halinde toplam 150 gram Metamfetamin maddesi, ruhsatsız pompalı diye tabir edilen tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Narkotik, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakandı - Son Dakika
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